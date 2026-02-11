Initiative Lieferkettengesetz

Menschengemachte Katastrophen wie der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza mit über 1.100 Toten im April 2013 in Bangladesch sollten sich niemals wiederholen. Das ist unser Ziel, seit wir uns 2019 als großes Bündnis aus NGOs, Kirchen, Gewerkschaften und lokalen Akteuren gegründet haben. Deswegen haben wir für ein deutsches und danach ein EU-weites Lieferkettengesetz gekämpft.

Gemeinsam mit über 90 Mitgliedsorganisationen haben wir fünf Jahre lang Petitionen gestartet, Protestaktionen durchgeführt, Veranstaltungen organisiert, Gespräche mit Politiker*innen geführt, Recherchen veröffentlicht, per Social Media über das Thema informiert und vieles mehr. Unsere Arbeit hatte Erfolg: 2021 beschloss der Bundestag das deutsche Lieferkettengesetz, 2024 folgte das EU-Lieferkettengesetz (CSDDD).

Doch wir wissen auch: Es ist noch lange nicht vorbei! Der politische Wind hat sich gedreht. Das deutsche Lieferkettengesetz und die EU-Richtlinie sind in Gefahr – und wir kämpfen weiter für deren Erhalt und wirksame Umsetzung.

Die Initiative Lieferkettengesetz ist seit Juli 2024 beim CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung angesiedelt. Der Steuerungskreis besteht aus Vertreter*innen der folgenden Organisationen: